Ремонт прифронтових доріг передали Держспецслужбі транспорту

Державна спеціальна служба транспорту відповідатиме за відновлення автошляхів на прифронтових територіях і в зоні до 40 км від лінії бойових дій.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Забезпечуємо можливості для поточного ремонту прифронтових доріг, ключових для логістики Сил оборони", – написала вона у Телеграм.

За її словами, уряд ухвалив відповідне рішення, яке дозволить одразу розпочати роботи на пріоритетних напрямках — "там, де пересуваються військові, відбувається евакуація поранених і забезпечується постачання".

Уряд визначив ДССТ єдиним замовником робіт і закупівель для поточного ремонту та утримання шляхів у зоні бойових дій і поблизу неї.

Перелік і пріоритетність визначає Генеральний штаб. Роботи розпочинаються одразу після затвердження переліку та обстеження пошкоджень, зазначила очільниця уряду.

Фінансування здійснюватиметься в межах бюджету ДССТ, додала вона.

Міністерству розвитку громад та територій доручили активізувати роботу над залученням додаткових ресурсів для ремонту доріг — зокрема під держгарантії у співпраці з міжнародними партнерами.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Міністерству розвитку громад і територій необхідно підвищити темпи виконання дорожніх робіт: з поточних 60 тисяч квадратних метрів на день до 150 тисяч до кінця березня.

За словами очільника Державного агентства відновлення та розвитку Сергія Сухомлина, на відновлення доріг державного значення після важкої зими 2025-2026 року потрібно близько 12-14 мільярдів гривень.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.

Раніше Міністерство оборони повідомило, що до кінця року в Україні планується облаштувати 4000 км антидронового захисту автомобільних доріг, на антидронові сітки з бюджету виділили додаткові 1,6 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося, що Агентство відновлення визначає найкритичніші ділянки, де треба встановити першочергово антидронові сітки.