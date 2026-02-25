Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

До кінця року антидроновим захистом облаштують 4000 кілометрів доріг

Андрій Муравський — 25 лютого, 15:50
До кінця року антидроновим захистом облаштують 4000 кілометрів доріг
Міністерство оборони України

До кінця року в Україні планується облаштувати 4000 км антидронового захисту автомобільних доріг, на антидронові сітки з бюджету виділили додаткові 1,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Україна пришвидшує будівництво актидронових сіток для захисту від ворожих БПЛА у прикордонних районах. До кінця 2026 року планується облаштувати 4 000 км антидронового захисту автомобільних доріг", – говориться у повідомленні.

Як зазначив міністр оборони України Михайло Федоров, поблизу лінії фронту росія використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад.

"За дорученням Президента посилюємо захист прифронтових територій та пришвидшуємо будівництво актидронових сіток. У фокусі дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення", – заявив він.

На антидронові сітки з бюджету виділили додаткові 1,6 мільярда гривень. У лютому попри складні погодні умови додатково прикрито 125 км доріг та відновлено 55 кілометрів конструкцій, повідомляє міністерство.

За місяць було збільшено швидкість облаштування антидроного захисту з 5 км на добу у січні до 12 км у лютому. Це суттєво посилило безпеку пересування військових і забезпечило стабільну роботу прифронтових громад, зазначено у повідомленні.

"Вже в березні плануємо закривати 20 км доріг на день. До кінця року в планах облаштувати ще 4 000 км антидронового захисту автомобільних доріг", – зазначив Федоров.

Паралельно пришвидшено будівництво фортифікацій у Харківській, Сумській та Чернігівській областях — щоб забезпечити стійкість оборони та ефективну протидію наступальним діям противника, додали у Міноборони.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Агентство відновлення визначає найкритичніші ділянки, де треба встановити першочергово антидронові сітки.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів.

На Херсонщині 264 кілометрів доріг та критичних об'єктів планують облаштувати антидроновими сітками.

З обласного бюджету Херсонщини витратили 50 мільйонів гривень на закупівлю матеріалів для закриття доріг антидроновими сітками, яких вистачає на 60 кілометрів.

дороги Міноборони

Міноборони

До кінця року антидроновим захистом облаштують 4000 кілометрів доріг
Агенція Міноборони за Федорова різко наростила закупівлі китайських дронів
Міноборони спростило забезпечення підрозділів ЗСУ пальним

Останні новини