До кінця року антидроновим захистом облаштують 4000 кілометрів доріг

До кінця року в Україні планується облаштувати 4000 км антидронового захисту автомобільних доріг, на антидронові сітки з бюджету виділили додаткові 1,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Україна пришвидшує будівництво актидронових сіток для захисту від ворожих БПЛА у прикордонних районах. До кінця 2026 року планується облаштувати 4 000 км антидронового захисту автомобільних доріг", – говориться у повідомленні.

Як зазначив міністр оборони України Михайло Федоров, поблизу лінії фронту росія використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад.

"За дорученням Президента посилюємо захист прифронтових територій та пришвидшуємо будівництво актидронових сіток. У фокусі дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення", – заявив він.

На антидронові сітки з бюджету виділили додаткові 1,6 мільярда гривень. У лютому попри складні погодні умови додатково прикрито 125 км доріг та відновлено 55 кілометрів конструкцій, повідомляє міністерство.

За місяць було збільшено швидкість облаштування антидроного захисту з 5 км на добу у січні до 12 км у лютому. Це суттєво посилило безпеку пересування військових і забезпечило стабільну роботу прифронтових громад, зазначено у повідомленні.

"Вже в березні плануємо закривати 20 км доріг на день. До кінця року в планах облаштувати ще 4 000 км антидронового захисту автомобільних доріг", – зазначив Федоров.

Паралельно пришвидшено будівництво фортифікацій у Харківській, Сумській та Чернігівській областях — щоб забезпечити стійкість оборони та ефективну протидію наступальним діям противника, додали у Міноборони.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Агентство відновлення визначає найкритичніші ділянки, де треба встановити першочергово антидронові сітки.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів.

На Херсонщині 264 кілометрів доріг та критичних об'єктів планують облаштувати антидроновими сітками.

З обласного бюджету Херсонщини витратили 50 мільйонів гривень на закупівлю матеріалів для закриття доріг антидроновими сітками, яких вистачає на 60 кілометрів.