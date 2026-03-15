В Україні планують суттєво підвищити темпи дорожніх робіт

Міністерству розвитку громад і територій необхідно підвищити темпи виконання дорожніх робіт: з поточних 60 тисяч квадратних метрів на день до 150 тисяч до кінця березня.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 15 березня.

"Це дозволить суттєво прискорити ліквідацію пошкоджень після зими", - зазначила вона.

За її словами, з початку року на автомобільних дорогах загального користування ліквідовано понад 518 тисяч квадратних метрів пошкоджень.

"Оглянула будівництво доріг у Чернігівській області. Тут, як і в інших регіонах країни, триває поточний ремонт дорожнього покриття. Провели робочу нараду з віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою, керівником Агентства відновлення Сергієм Сухомлином та керівниками обласних служб відновлення і розвитку інфраструктури щодо виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування", - написала Свириденко у телеграм-каналі.

Також, за її словами, вона доручила завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення до 1 травня.

Читайте також: Голова Агентства відновлення: Ями на трасах Київ-Одеса і Київ-Чоп залатаємо, коли будуть гроші і тепла погода

За словами очільника Державного агентства відновлення та розвитку Сергія Сухомлина, на відновлення доріг державного значення після важкої зими 2025-2026 року потрібно близько 12-14 мільярдів гривень.