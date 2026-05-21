У Києві обмежать рух Північним мостом та Гостомельським шосе

У Києві 22–25 травня частково обмежуватимуть рух Північним мостом, а 22–31 травня – Гостомельським шосе у Святошинському районі.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Із 12:00 22 травня до 19:00 25 травня частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Фахівці КП "Київавтошляхміст" ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у напрямку станції метро "Почайна". На час робіт рух транспорту організують крайньою лівою та крайньою правою смугами.

Із 22 до 31 травня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці.

Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Роботи проводитимуть в обидва боки Гостомельського шосе з почерговим перекриттям ділянок.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити, застерігають у КМДА.

У комунальній корпорації просять враховувати обмеження під час планування маршруту.