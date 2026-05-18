Урядовці готують "заточку" для розпилу мільярдів на дорогах – "Наші гроші"

За минулий тиждень регіональні служби Агенції відновлення уклали угод на поточний ремонт і експлуатаційне утримання доріг на 5,27 мільярда гривень, але угоди укладаються практично без фінансування на цей рік.

Про це пишуть "Наші гроші".

Як зазначає сайт, ремонтники доріг переживають ренесанс: за тиждень регіональні служби Агенції відновлення уклали угод на ремонт й утримання доріг на 5,27 млрд грн.

Це одна шоста від усіх закупівель України. Загалом з 10 по 15 травня у системі "Прозорро" оприлюднено 69 тис. повідомлень про закупівлі на 30,86 млрд грн.

"Причому всі підряди поділили між собою компанії, що під час "Великого будівництва" були основними підрядниками Укравтодору. Це "Автострада", "Автомагістраль-Південь", "Ростдорстрой" і "Європейська дорожньо-будівельна компанія", яка дещо пізніше ввійшла у число менш значних улюбленців влади", – пишуть "Наші гроші".

Фактично всюди угоди укладаються без притомного фінансування на 2026 рік. У мільярдних угодах "Автостради" на експлуатаційне утримання доріг Чернігівської області на наступні три роки вказано, що на цей рік виділено лише 30 млн грн з 1,9 млрд грн, а вся решта грошей – на майбутні два роки.

Ще гірше виглядає картина, коли замовляють поточний ремонт, говориться у публікації.

Наприклад, є контракт з "Автомагістраль-Південь" на ремонт траси Н-12 Суми-Полтава на ділянці км 92+449-км 106+116 вартістю 231 млн грн. Його провели на початку травня.

Але на цей місяць заплановані тільки підготовчі роботи вартістю 100 тис. грн. А решта, чверть мільярда, віднесена на наступний рік.

Ще гіршою є ситуація у контракті з "Ростдорстроєм" на ремонт траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на ділянці км 85+000– км 92+605 у Миколаївській області вартістю 168 млн грн.

Тут вказано, що всі роботи мають бути виконані у 2026 році. Але на цей рік там взагалі не передбачено фінансування – у контракті стоїть "нуль гривень".

"Однак це не заважає декому хвацько братись до роботи без грошей", – пишуть "Наші гроші".

Наприклад, у Кіровоградській області тільки 14 травня оголосили тендер на поточний ремонт дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв км 1+300 – км 3+400, км 5+600 – км 26+500 (окремими ділянками) очікуваною вартістю 450 млн грн.

"Там ще нема жодної пропозиції, їх можна подавати ще тиждень. Однак один з читачів "Наших грошей" на цих вихідних проїжджав по ділянці км 1+300 – км 3+400 і відзняв відео, як там повним ходом вже йдуть роботи. Відфрезеровано весь верхній шар старого асфальту, що і передбачено умовами цього тендеру", – говориться у публікації.

"Тобто хтось з учасників ринку ще до закінчення торгів вже вигнав техніку і людей в жилетках "РДС" на роботу без грошей . І без чіткої вказівки в тендерній документації взагалі на графік фінансування робіт. Його просто не оприлюднили", – зазначають "Наші гроші".

Питання про заплановане фінансування на етапі торгів важливе. Оскільки нормальні учасники ринку просто не підуть на тендер, в якому фактично нема "фізичних" грошей.

Себто ті, хто подається на ці торги і забирає підряди без конкуренції, мають впевненість або надію на швидкі гроші. А тому і виграють торги без грошей, але і без конкурентів.

За даними "Наших грошей", це може мати наступне пояснення. Міністерство економіки Олексія Соболєва за дорученням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко зараз готує зміни до урядової "нормативки", яка регулює порядок проведення тендерів і загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві.

Йдеться про намір виключити умови розрахунку з істотних умов договорів. Це дасть можливість змінювати ці умови вже після укладання угод з переможцем торгів.

"По суті, це відкриває дорогу для велетенських маніпуляцій. У тендерну документацію будуть свідомо прописувати мізерне фінансування чи неадекватні умови розрахунку (наприклад, через 90 днів після завершення військового стану, що відбудеться невідомо коли)", – говориться у публікації.

Відповідно, це відлякуватиме звичайних учасників ринку. Але інсайдери у змові з службами замовника вже після торгів зможуть змінити умови розрахунку на вигідні їм (наприклад, 30% авансу і оплату через тиждень після закриття актів виконаних робіт).

Таким чином, це дозволить знову офіційно "картелізувати" ринок, поділивши його на близьких до замовників "інсайдерів" і всіх інших.

В НАЗК вже зробили висновок, що цк "збільшує корупційні ризики у сфері здійснення публічних закупівель шляхом встановлення можливостей замовникам для створення умов, за яких перевага надаватиметься певним суб'єктам господарювання".

Також проведення маси шляхових тендерів вже зараз, до завершення бойових дій, забезпечує відсутність на торгах міжнародних компаній, які прийдуть в Україну після завершення війни, зазначають "Наші гроші".

