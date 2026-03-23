Свириденко хоче залучити додаткові фінанси для ремонту доріг

Міністерству розвитку громад та територій доручили активізувати роботу над залученням додаткових ресурсів для ремонту доріг — зокрема під держгарантії у співпраці з міжнародними партнерами.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Тривають ремонтні роботи на дорогах по всій країні. Від початку року вже ліквідовано понад 1 млн кв. м пошкоджень. Це найвищий показник за шість останніх років", – написала вона у Телеграм.

Свириденко зазначила, що до кінця березня Мінрозвитку має вийти на максимальні щоденні обсяги робіт. До 1 травня має бути завершений поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня — усі основні роботи.

"Окремий пріоритет — дороги, які забезпечують прифронтову логістику, військові, медичні та гуманітарні перевезення. Домовилися з Міністерством оборони, що підрозділи ДССТ розпочнуть ремонт у 30-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення", – повідомила вона.

Голова уряду повідомила, що на це буде передбачено додаткові 1,5 млрд грн. Перелік доріг вже погоджений із військовими.

Свириденко нагадала, що уряд уже виділив 3 млрд грн з резервного фонду. Крім того, 12,6 млрд грн, передбачені у бюджеті на 2026 рік, розподілені на ремонт та утримання доріг.

"Доручила Міністерству розвитку громад та територій активізувати роботу над залученням додаткових ресурсів — зокрема під державні гарантії та у співпраці з міжнародними партнерами", – написала вона у Телеграм.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Міністерству розвитку громад і територій необхідно підвищити темпи виконання дорожніх робіт: з поточних 60 тисяч квадратних метрів на день до 150 тисяч до кінця березня.

За словами очільника Державного агентства відновлення та розвитку Сергія Сухомлина, на відновлення доріг державного значення після важкої зими 2025-2026 року потрібно близько 12-14 мільярдів гривень.

