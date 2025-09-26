Антидронові сітки на дорогах: тепер їх встановлюватиме Агентство відновлення

Агентство відновлення визначає найкритичніші ділянки, де треба встановити першочергово антидронові сітки.

Про це Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України проінформувало у Telegram.

"Ворог цілеспрямовано обстрілює дороги, якими евакуйовують людей. Щоб убезпечити маршрути, військовими інженерами та ОВА встановлюються антидронові сітки. Ця робота буде посилена, Агентство відновлення також долучається в процес", — зазначив Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Агентство відновлення ремонтує 5 тис. км доріг державного значення та близько 2 тис. км місцевого значення.

"Дорожники працюють по запиту військових", – наголошують у відомстві. Так, Дніпропетровщина - одна з областей, через яку постійно проходять евакуаційні коридори з небезпечних територій

У цій області відремонтували 8 ключових доріг загальною протяжністю близько 200 км. Наразі проводиться ремонт ще 7 автошляхів Запорізького, Харківського та Донецького напрямків.

З початку літа з громад, які знаходяться в безпосередній близькості до зони бойових дій, виїхали майже 100 тисяч людей, зазначили у агентстві.

Уряд, Нацполіція, ДСНС, обласні адміністрації та гуманітарні організації щоденно працюють над тим, аби забезпечити належну евакуацію населення та перевезення поранених, військову логістику, підвіз гуманітарної допомоги.

Нагадаємо:

Раніше премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін планує виділити 615 мільйонів гривень на підтримку Сумської, Дніпропетровської, Донецької областей.

Раніше повідомлялося, що від початку року служби відновлення ліквідували на автошляхах пошкодження, руйнування та деформації дорожнього покриття на загальній площі 3,6 млн м², у тому числі 2,4 млн м² на автомобільних дорогах у прифронтових регіонах.

На Дніпропетровщині завершено ремонт 8 ключових прифронтових автошляхів області. Загальна протяжність ділянок ремонту – близько 200 км.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році на ремонт та утримання автомобільних доріг в Україні виділено близько 17 млрд грн, що на 40% менше, ніж торік, і це покриває лише частину потреб. Дві третини тих коштів акумулюється саме на прифронтові дороги і регіони.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів.

На Херсонщині 264 кілометрів доріг та критичних об'єктів планують облаштувати антидроновими сітками.

З обласного бюджету Херсонщини витратили 50 мільйонів гривень на закупівлю матеріалів для закриття доріг антидроновими сітками, яких вистачає на 60 кілометрів.