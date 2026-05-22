Мінрозвитку розповіло, коли запрацюють нові водогонини на Дніпропетровщині

Понад 28 тисяч мешканців Дніпропетровщини отримають стабільне водопостачання після завершення будівництва нових водогонів, один з яких запустять у липні, а інший – у вересні.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Для Дніпропетровщини питання водозабезпечення залишається одним із ключових після підриву Каховської ГЕС, зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Частина громад тривалий час жила в умовах дефіциту питної води, її підвозу та зношеної інфраструктури. Саме тому сьогодні реалізуємо комплексний проєкт будівництва нових магістральних водогонів, насосно-фільтрувальних станцій та мереж водовідведення", — каже він.

Мінрозвитку спільно з Агентством відновлення реалізують комплексний проєкт із будівництва нових водогонів, насосно-фільтрувальних станцій та мереж водовідведення.

В одній із громад доступ до стабільного водопостачання отримають 35 населених пунктів і 18 тисяч мешканців. Роботи там уже виконані на 75%, а запуск води очікується у липні 2026 року.

В іншій громаді нова система забезпечить водою 14 населених пунктів, де проживає близько 11 тисяч людей. Перший пуск води планують уже у вересні.

Загалом у межах проєкту прокладуть понад 10 км водогонів та 7 км каналізаційних мереж. Це допоможе громадам відмовитися від підвозу води та забезпечити стабільну роботу комунальної інфраструктури.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води. До того півмільйона мешканців міста залишилися без постійного водопостачання.

Вартість будівництва водогону становить 6,3 млрд грн разом із додатковими роботами, тоді як початкова становила 8,7 млрд грн. За підсумками експертизи, проведеної Агентством відновлення, проєкт вдалося здешевити на 25%.