Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Для відновлення доріг після зими потрібен ще один ремонтний бюджет 2026 року – Сухомлин

Володимир Тунік-Фриз — 12 березня, 13:40
Для відновлення доріг після зими потрібен ще один ремонтний бюджет 2026 року – Сухомлин
Сухомлин розповів скільки коштів потрібно на ремонт доріг після зими

За словами очільника Державного агентства відновлення та розвитку Сергія Сухомлина, на відновлення доріг державного значення після важкої зими 2025-2026 року потрібно близько 12-14 мільярдів гривень.

Про це він повідомив під час брифінгу.

"Прибризно 12-14 мільярдів гривень потрібно на відновлення до більш-менш нормального стану дороги міжнародного та національного значення", – сказав Сухомлин.

На відновлення місцевих доріг – потрібно до 40 мільярдів гривень. При цьому, в обох випадках мова про капітальний ремонт не йде.

Сухомлин зазначив, що веде перемовини з урядом про залучення коштів, але гарантій, що суму у бюджеті знайдуть – немає.

"Більшість робіт зараз знову буде робитись у борг", – підсумував Сухомлин.

На розвиток та утримання доріг у бюджеті 2026 року заклали 12,8 млрд грн, ще 15 мільярдів заклали на обслуговування боргів часів "Укравтодору". Сухомлин зазначив, що уряд розглядає можливість перерозподілу частини цих коштів на ремонт доріг.

Нагадаємо:

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.

В Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими.

дороги уряд

уряд

Для відновлення доріг після зими потрібен ще один ремонтний бюджет 2026 року – Сухомлин
Як правильно реінтегрувати ветеранів
Кабмін продовжив спецумови постачання газу для виробників тепла

Останні новини