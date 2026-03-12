Для відновлення доріг після зими потрібен ще один ремонтний бюджет 2026 року – Сухомлин

Сухомлин розповів скільки коштів потрібно на ремонт доріг після зими

За словами очільника Державного агентства відновлення та розвитку Сергія Сухомлина, на відновлення доріг державного значення після важкої зими 2025-2026 року потрібно близько 12-14 мільярдів гривень.

Про це він повідомив під час брифінгу.

"Прибризно 12-14 мільярдів гривень потрібно на відновлення до більш-менш нормального стану дороги міжнародного та національного значення", – сказав Сухомлин.

На відновлення місцевих доріг – потрібно до 40 мільярдів гривень. При цьому, в обох випадках мова про капітальний ремонт не йде.

Сухомлин зазначив, що веде перемовини з урядом про залучення коштів, але гарантій, що суму у бюджеті знайдуть – немає.

"Більшість робіт зараз знову буде робитись у борг", – підсумував Сухомлин.

На розвиток та утримання доріг у бюджеті 2026 року заклали 12,8 млрд грн, ще 15 мільярдів заклали на обслуговування боргів часів "Укравтодору". Сухомлин зазначив, що уряд розглядає можливість перерозподілу частини цих коштів на ремонт доріг.

Нагадаємо:

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.

В Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими.