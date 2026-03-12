Для відновлення доріг після зими потрібен ще один ремонтний бюджет 2026 року – Сухомлин
За словами очільника Державного агентства відновлення та розвитку Сергія Сухомлина, на відновлення доріг державного значення після важкої зими 2025-2026 року потрібно близько 12-14 мільярдів гривень.
Про це він повідомив під час брифінгу.
"Прибризно 12-14 мільярдів гривень потрібно на відновлення до більш-менш нормального стану дороги міжнародного та національного значення", – сказав Сухомлин.
На відновлення місцевих доріг – потрібно до 40 мільярдів гривень. При цьому, в обох випадках мова про капітальний ремонт не йде.
Сухомлин зазначив, що веде перемовини з урядом про залучення коштів, але гарантій, що суму у бюджеті знайдуть – немає.
"Більшість робіт зараз знову буде робитись у борг", – підсумував Сухомлин.
На розвиток та утримання доріг у бюджеті 2026 року заклали 12,8 млрд грн, ще 15 мільярдів заклали на обслуговування боргів часів "Укравтодору". Сухомлин зазначив, що уряд розглядає можливість перерозподілу частини цих коштів на ремонт доріг.
Нагадаємо:
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.
В Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими.