Поляки розблокували рух через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ": рішення суду

13 травня о 23 годині відновлено повноцінний рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Відповідне рішення про заборону перекривати пункт пропуску та дорогу до нього ухвалив місцевий апеляційний суд у Люблінському воєводстві Польщі за зверненням керівництва місцевої адміністрації", – зазначили у відомстві.

Повідомляється, що прикордонна та митна служби України вже отримали повідомлення про відновлення руху та розпочали оформлення вантажівок.

У відомстві підкреслили, що останні чотири роки імпорт Польщі до України лише зростає, тож блокада кордону завдає збитків польським компаніям.

Нагадаємо:

12 травня о 16:00 польські перевізники розпочали анонсовану акцію протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Протестувальники обмежили пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку.

Причина мітингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказували на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Перевізники масово виписувались з "єЧерги" для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.

Київ закликав Варшаву до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажівок поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко припустив, що польські перевізники своїми протестами прагнуть домогтися певних поблажок усередині Євросоюзу.