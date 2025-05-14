Поляки розблокували рух через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ": рішення суду
13 травня о 23 годині відновлено повноцінний рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
"Відповідне рішення про заборону перекривати пункт пропуску та дорогу до нього ухвалив місцевий апеляційний суд у Люблінському воєводстві Польщі за зверненням керівництва місцевої адміністрації", – зазначили у відомстві.
Повідомляється, що прикордонна та митна служби України вже отримали повідомлення про відновлення руху та розпочали оформлення вантажівок.
У відомстві підкреслили, що останні чотири роки імпорт Польщі до України лише зростає, тож блокада кордону завдає збитків польським компаніям.
Нагадаємо:
12 травня о 16:00 польські перевізники розпочали анонсовану акцію протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин".
Протестувальники обмежили пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку.
Причина мітингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказували на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.
Перевізники масово виписувались з "єЧерги" для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.
Київ закликав Варшаву до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажівок поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко припустив, що польські перевізники своїми протестами прагнуть домогтися певних поблажок усередині Євросоюзу.