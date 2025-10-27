Публічні інвестиції: до єдиного проєктного портфелю увійшло 149 програм – Мінфін

До схваленого урядом єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій 149 програм і проєктів загальною вартістю понад 269 млрд дол.

Про це за підсумками ста днів роботи уряду премʼєр-міністерки Юлії Свириденко повідомляє Міністерство фінансів.

"Схвалено Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій (ЄПП) — цифровий інструмент, що вперше об'єднує всі інвестиційні програми та проєкти держави, які потенційно можуть отримати фінансування з бюджету, міжнародної допомоги чи інших джерел", – говориться у повідомленні.

"ЄПП включає 149 програм і проєктів загальною вартістю понад 269 млрд дол. США — це консолідований реєстр усіх ініціатив, які можуть реалізовуватись у перспективі.

На основі цього портфеля до проєкту Державного бюджету-2026 включено 66 проєктів і програм на 109,3 млрд гривень", – повідомляє міністерство.

Раніше стратегічна інвестиційна рада внесла зміни до Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави, який відображає ключові державні пріоритети і є дієвим інструментом залучення інвестицій у важливі сектори.

Загалом до оновленого ЄПП було додатково включено 42 проєкти та 4 програми на загальну суму понад 1,1 трлн грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що інвестиційні ради 19 регіонів схвалили середньострокові плани пріоритетних публічних інвестицій на 2026-2028 роки і затверджують їх у місцевих державних адміністраціях.

Мінрозвитку стало ініціатором найбільшої кількості інвестиційних програм та проєктів у Єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій на 2026 рік.

Раніше бюджетний комітет ВР підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому. Цей бюджет додає ще 325 млрд грн на оборону.

За січень–вересень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,82 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн (на 20,2%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Бюджетний комітет рекомендував до першого читання бюджет-2026 року, повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа. Комітет у форматі бюджетних висновків Верховної Ради пропонує уряду внести в проєкт держбюджету низку змін.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн – ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони.