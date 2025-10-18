Видатки держбюджету за 9 місяців на 20% перевищують минулорічні показники

За січень–вересень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,82 трлн грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Це на 473,5 млрд грн (на 20,2%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У тому числі у вересні було витрачено 312,6 млрд гривень.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень–вересень 2025 року становили 1,78 трлн грн, або 63,3% від усіх видатків загального фонду.

У вересні, за даними місячної звітності Державної казначейської служби України, було витрачено 210,8 млрд гривень.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 1,13 трлн грн (у тому числі у вересні – 135,2 млрд грн) або 40,1% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – вересень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 200,8 млрд грн, або на 21,6%);

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) спрямовано 474,9 млрд грн (у вересні – 55,1 млрд грн) або 16,9% від загального обсягу видатків, що на 63,1 млрд грн або на 15,3% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Кошти були спрямовані, зокрема, на трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей.

А також на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Ще 397,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у вересні – 53,6 млрд грн) або 14,1% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів.

Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

А також на перерахування Національною службою здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

Ще 347,1 млрд грн пішли на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у вересні – 33,6 млрд грн) або 12,3% від загального обсягу видатків.

Кошти були спрямовані, зокрема, на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України та на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

На обслуговування державного боргу було спрямовано 246,3 млрд грн (у вересні – 13 млрд грн) або 8,7% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 28,8 млрд грн, або на 13,2%).

Крім того, 139,3 млрд грн витратили на трансферти місцевим бюджетам (у вересні – 16 млрд грн) або 4,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 8,6 млрд грн, або на 6,6%).

Нагадаємо:

Бюджетний комітет рекомендував до першого читання бюджет-2026 року, повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа. Комітет у форматі бюджетних висновків Верховної Ради пропонує уряду внести в проєкт держбюджету низку змін.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн – ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони.

До загального фонду державного бюджету за 9 місяців 2025 року надійшло 1,6 трлн грн від податків, зборів та обов'язкових платежів (без міжнародних грантів). Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа зазначила, що доходи у 2025 році на 4,6% або (71,1 млрд грн) більші за план на звітний період.