Мінекономіки розповіло про хід реформи управління публічними інвестиціями

Інвестиційні ради 19 регіонів схвалили середньострокові плани пріоритетних публічних інвестицій на 2026-2028 роки і затверджують їх у місцевих державних адміністраціях.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Міністерство повідомляє, що 22 обласні військові адміністрації вже затвердили положення про регіональні інвестиційні ради та сформували їхній склад.

Такі дані моніторингу, проведеного Мінекономіки.

"На рівні громад вже утворено 1037 місцевих інвестиційних рад. Серед лідерів – Дніпропетровська (67), Львівська (65), Вінницька (63), Київська (61) області", – повідомляє відомство.

Крім того, 753 громади вже затвердили власні Середньострокові плани публічних інвестицій, а ще 127 працюють над їх розробкою.

Міністерство зазначає, що реформа системи управління публічними інвестиціями (Public Investment Management, PIM) "активно впроваджується як на національному, так і на регіональному та місцевому рівнях".

Після затвердження затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, власні Середньострокові плани (СПІ) розробляють та затверджують громади та регіони. Ці плани стануть основою для подальшого формування Єдиних проектних портфелей регіонів та громад.

"На сьогодні відбувається важливий етап впровадження реформи системи управління публічними інвестиціями на місцях, аби інтегрувати локальні ініціативи в загальну державну рамку", – зазначила Анна Артеменко, заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Наш моніторинг показав високий рівень впровадження реформи на рівні регіонів та громад, що дозволить не лише системно підійти до процесу відбудови та розвитку, а й залучити нові можливості щодо фінансування проєктів", – додала вона.

До кінця року регіональні органи влади та громади мають сформували власні Єдині проєктні портфелі (ЄПП) та секторальні портфоліо на основі відповідних СПІ. Проєкти, які увійдуть до ЄПП регіонів та громад, зможуть отримати фінансування в рамках державних програм публічних інвестицій, які увійшли до ЄПП держави та визначені пріоритетними для фінансування у 2026 році.

Мінекономіки продовжує працювати над удосконаленням її методологічної основи.

Зокрема, оновлено процедури підготовки, оцінки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій, формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) і галузевого (секторального) проєктного портфеля держави (регіону, територіальної громади).

Також розроблено низку методичних рекомендації для регіонів та територіальних громад щодо впровадження реформи РІМ.

Окремим напрямом роботи є побудова всеукраїнської мережі експертної підтримки та навчання для громад, спільно з Міністерством розвитку громад та територій, міжнародними партнерами та проєктами технічної допомоги.

Реформа системи управління публічними інвестиціями була започаткована з метою підвищення ефективності та прозорості державних витрат.

Вона реалізується спільно Мінекономіки, Мінрозвитку і Мінфіном та передбачає правові, інституційні та стратегічні зміни в системі управління державними інвестиціями в Україні.

У 2024 році Стратегічна інвестиційна рада вперше затвердила Єдиний проєктний портфель держави.

З 2025 року, відповідно до затвердженого Урядом плану заходів із реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024-2028 роки, реформа поширюється на регіональний та місцевий рівні.

