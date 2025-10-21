Профільний комітет підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому: +325 мільярдів гривень на оборону

Бюджетний комітет підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому Цей бюджет додає +325 млрд грн на оборону.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

Вона закликала усіх народних депутатів підтримати сьогодні в залі голосування цього законопроекту за основу і В ЦІЛОМУ, "оскільки 1-2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути перераховані у війська".

"Затримок за весь час повномасштабного вторгнення не було", – зазначила Підласа.

"Законопроект #14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн (не 317 млрд, як повідомили в медіа)", – нагадує вона.

З них (вичерпний перелік): +210,9 млрд грн – ЗСУ, +99,1 млрд – виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ, +8,1 млрд грн – Національній гвардії.

Також +4,3 млрд грн - для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв'язку, +1,3 млрд грн – для СБУ, +918 млн грн – Державній спеціальній службі транспорту, +83 млн грн – Державній прикордонній службі, +28,8 млн грн – для ГУР МО, +8 млн грн – для СЗР.

Покрити цю суму планується з кількох джерел.

Так, 294,3 млрд грн – міжнародна допомога (це 6 млрд євро "безповоротної позички" ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються)

Ще 10,4 млрд грн – скорочення невійськових витрат (з них найбільш суттєві скорочення: 6,45 млрд – очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд – економія на гарантійних зобов'язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати) і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.

20 млрд грн – очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фіз осіб).

Розгляд цих змін до Бюджету-2025 очікується у Верховній Раді сьогодні, 21 жовтня.

Нагадаємо:

За січень–вересень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,82 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн (на 20,2%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Бюджетний комітет рекомендував до першого читання бюджет-2026 року, повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа. Комітет у форматі бюджетних висновків Верховної Ради пропонує уряду внести в проєкт держбюджету низку змін.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн – ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони.

До загального фонду державного бюджету за 9 місяців 2025 року надійшло 1,6 трлн грн від податків, зборів та обов'язкових платежів (без міжнародних грантів). Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа зазначила, що доходи у 2025 році на 4,6% або (71,1 млрд грн) більші за план на звітний період.