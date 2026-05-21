Акумуляторні станції отримають статус критичної інфраструктури

Уряд вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, що дає змогу відносити системи накопичення електричної енергії до критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграм 21 травня.

За його словами, це рішення дозволяє посилити їхній захист та підвищити стійкість енергосистеми загалом.

Він зазначив, що системи накопичення енергії активно розвиваються, особливо в умовах постійних російських атак на енергетику.

В Україні наразі встановлено системи накопичення електричної енергії загальною потужністю понад 500 МВт та видано технічні умови на встановлення ще понад 1000 МВт.

"Наша мета — максимально захистити такі об'єкти", - додав Шмигаль.

Як заявляв раніше Шмигаль, Україна після багатьох масованих російських атак на генерацію електроенергії, інфраструктуру передачі та розподільчі мережі змушена була переосмислити архітектуру енергетичної безпеки.