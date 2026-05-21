Уряд спростив митне оформлення компонентів для ОПК

Уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів.

"Понад 900 державних і приватних компаній і більш як 300 тисяч людей забезпечують Військо необхідною зброєю, технікою та технологіями. Продовжуємо посилювати оборонно-промисловий комплекс та спрощувати умови для українських зброярів", – написала вона у Телеграм.

За результатами обговорення з депутатськими фракціями, уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, а саме матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби.

"Уряд вніс зміни до порядку ввезення, першого постачання та цільового використання товарів для виробництва продукції оборонного призначення", – зазначає Міністерство фінансів.

"Відтепер не потрібно завчасно подавати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів. Необхідні дані зазначатимуться в митній декларації, а документи надаватимуться на вимогу митних органів", – зазначила очільниця уряду.

Якщо окремі документи містять секретну інформацію, їх можна подати із дотриманням режиму секретності до моменту подання митної декларації.

Спрощені правила також поширюються на співвиконавців і субпідрядників державних контрактів у сфері оборонних закупівель.

Скорочення часу митного оформлення дає можливість виробникам швидше отримувати компоненти та нарощувати виробництво озброєння і техніки для Сил оборони, додала Свириденко.

Нагадаємо:

Уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування.

Міноборони змінює підхід до закупівель БпЛА та розподілу бюджету: потреба у дронах формуватиметься автоматично на основі даних з поля бою, а 80% коштів спрямовуються виключно на рішення, які довели ефективність.

Держава спрямовує мільярд гривень на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.