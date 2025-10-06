Уряд схвалив законопроєкт про збільшення видатків на 317 млрд грн

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн – ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Так, відповідно до опублікованого депутатом тексту законопроєкту план видатків планується збільшити з 4,337 трлн грн до 4,654 трлн грн, тобто на приблизно 317 млрд грн. Водночас видатки на сектор безпеки та оборони можуть зрости ще більше, оскільки крім безпосереднього збільшення фінансування оборонних статей бюджету уряд планує урізати фінансування деяких інших програм.

Крім збільшення видатків, законопроєкт передбачає збільшення плану доходів на 20 млрд грн, а граничного обсягу дефіциту бюджету – на 294 млрд грн.

Співрозмовники ЕП, ознайомлені зі станом фінансування оборонних видатків, зазначають, що Рада планує проголосувати за зміни до бюджету 21-23 жовтня. Їх необхідно ухвалити до початку листопада, аби уряд зміг профінансувати виплати військовослужбовцям.

Звідки гроші?

З тексту законопроєкту поки що не зрозуміло, яким є джерело покриття додаткової потреби у фінансування оборони.

Водночас раніше ЕП писала, що уряд очікує на те, що цю потребу зможуть покрити міжнародні партнери, зокрема ЄС. Очікується, що частину коштів, які Україна наразі отримує за програмою ERA Loans (кредит під заставу заморожених російських активів) Євросоюз дозволить використовувати на фінансування оборонних потреб.

Крім цього, джерелом фінансування додаткових оборонних видатків може стати урізання інших бюджетних програм. Зокрема, до тексту закону про Держбюджет уряд пропонує внести статтю, яка дозволить Кабміну у листопаді-грудні 2025 року, за результатами місячного звіту про виконання загального фонду держбюджету, ухвалювати рішення про скорочення видатків одних програм, натомість переспрямовуючи видатки на фінансування Міноборони. Наразі всі такі перерозподіли видатків мають схвалюватися змінами до бюджету Верховною Радою України.

Зазначимо, що спроба внести цю статтю, яка дозволить уряду самостійно переглядати видатки бюджету, вже була під час розгляду попередніх змін до бюджету-2025 рік, однак тоді її відхилив парламент.

Чому виникла потреба?

На початку вересня ЕП вже писала про те, що уряд повинен буде збільшувати видатки оборони на приблизно 300 млрд грн до кінця 2025 року. Співрозмовники видання пояснювали, що ця потреба пов'язана із суттєвим зростанням видатків на забезпечення військовослужбовців.

Зокрема, суттєво збільшилися видатки на виплату одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі військового. Наразі вона становить 15 млн грн та виплачується родичам загиблого військового.

Починаючи з вересня Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ змінили порядки виплати ОГД. Раніше цю суму розстрочували: спочатку платили 3 млн грн, а решту 12 млн грн виплачували протягом наступних 40 місяців. Тепер 3 млн грн виплачують одразу, а решту 12 млн грн розстрочують на 80 місяців.