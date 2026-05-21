Агрохолдинг "Кернел" почав встановлювати на елеваторах сонячні електростанції – це має зменшити залежність від зовнішнього електропостачанн і, забезпечити стабільну роботу.

Про це повідомили у компанії "Кернел".

Наразі компанія реалізує два пілотні проєкти на елеваторах загальною потужністю 250 кВт вартістю близько $140 тис. Один – у Кіровоградській області на 100 кВт і другий – на Полтавщині на 150 кВт.

"Враховуючи поточні тарифи на електроенергію для комерційних споживачів, інвестиції у промислові СЕС без систем накопичення є одним із найефективніших інструментів оптимізації витрат", – зазначив керівник департаменту зберігання "Кернел" Сергій Щербань.

За його словами, собівартість власної сонячної кіловат-години для підприємства є в рази нижчою за ринкову. Очікуваний термін окупності до проєктів – до п'яти років

Зазначається, що згенерована електроенергія наразі покриває технологічні процеси і господарські потреби елеваторів. У найближчі кілька місяців компанія планує підключення до мережі за моделлю активного споживача, що продавати надлишок електроенергії в енергосистему.

"Кернел" розглядає можливість масштабувати проєкт. Серед потенційних локацій – інші об'єкти на Полтавщині та у Вінницькій області. У перспективі розглядається встановлення систем потужністю до 550 кВт, а на великих майданчиках – до 3-4 МВт.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вперше від початку повномасштабної війни надав "Кернел" фінансування, підписавши угоду про кредит у розмірі $45 млн для будівництва сонячної електростанції (СЕС).

