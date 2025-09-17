Публічні інвестиції на 2026 рік: Мінрозвитку ініціювало 83 проєкти

Мінрозвитку стало ініціатором найбільшої кількості інвестиційних програм та проєктів у Єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій на 2026 рік.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Мінрозвитку підготувало понад 55% публічних інвестиційних проєктів і програм на суму 4 178 млрд грн та подало спільно з Агентством відновлення, Укрзалізницею, Адміністрацією морських портів України та Укрпоштою", – говориться у повідомленні.

Йдеться про 83 проєкти і програми у наших профільних трьох секторах: транспорт, житло і муніципальна інфраструктура та послуги, зазначають у відомстві.

Загальна потреба на фінансування публічних інвестиційних проєктів у 2026 році становить 214,7 млрд грн, зокрема 46,4 млрд грн надходжень від міжнародних фінансових організацій та донорів (кредити, гранти, державні гарантії).

Міністерство нагадує, що Стратегічна інвестиційна рада ухвалила Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій на 2026 рік, яким визначено пріоритетні проєкти для державного фінансування.

"ЄПП-2026 на рівні держави складається з 149 проєктів та програм загальною вартістю 11 390 млрд грн. Половина проєктів та програм діючі, вони фінансувалися з державного бюджету 2025 року", – інформує міністерство.

Відомство повідомляє, що додалися 74 нові проєкти та програми, після доопрацювань додаватимуться деякі проєкти, які уже розпочаті або мають погоджене фінансування.

На державному рівні ЄПП є ключовим елементом управління публічними інвестиціями. Проєкти там відповідають пріоритетам держави щодо відновлення і узгоджуються з Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій.

ЄПП включає в себе проєкти у 12 секторах транспорту, енергетики, житла, муніципальної інфраструктури та послуг, охорони здоров’я, освіти і науки, правової діяльності і судочинства, публічні фінанси, довкілля, публічні послуги та цифровізацію, громадську безпеку, а також соціальну сферу.

Своєю чергою Єдиний проєктний портфель складається з окремих публічних інвестиційних програм і проєктів. Згодом затверджені програми будуть наповнюватися з регіональних та місцевих портфелів.

Наприклад, громади матимуть змогу подавати проєкти з відновлення багатоквартирних будинків до відповідної програми у ЄПП Мінрозвитку. Проєкти будуть пріоритизовані, оскільки є частиною програми.

