На Київщині завершили перший етап будівництва контейнерного терміналу
Вагонний оператор група "Лемтранс" та компанія "Рейл Транс Інвестмент" завершили перший етап будівництва "Контейнерного Терміналу Фастів".
Як повідомляє "Лемтранс".
"У межах першого етапу створено нову інфраструктуру: повністю обладнано дві нові залізничні колії та контейнерний майданчик, що дозволяє зберігати до 1350 TEU. Загальна площа терміналу становить понад 13 гектарів, а його пропускна спроможність - 19000 TEU на рік", – говориться у повідомленні.
"У майбутньому його пропускна здатність має сягнути 55000 TEU. Завершена залізнична інфраструктура дає терміналу змогу приймати потяги повної довжини, що сприятиме ефективним операціям із навантаження та розвантаження", – повідомляють у компанії.
Розташування термінала дозволяє організувати регулярні контейнерні потяги як до портів Великої Одеси, так і до європейських морських гаваней: Гданська, Гамбурга, Трієста та ін.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що дочірня компанія контейнерної компанії Mediterranean Shipping Company придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у терміналі "Мостиська".
Транскордонний термінал "Мостиська драй порт" у 2021 році почала будувати компанія "Лемтранс" з партнером поблизу залізничної станції "Мостиська-2" за кілька кілометрів від кордону України та Польщі. МТД може відвантажувати вантажі на колії двох стандартів – 1520 на 1435 мм (європейський).
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів визначило переможців конкурсів на відбір управителів для арештованих активів ТОВ "Термінал Карпати". корпоративні права та статутний капітал ТОВ "Термінал Карпати" та офісна будівля в селі Свобода переходять консорціуму "Укртранслогістика".