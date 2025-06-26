Від початку року морські порти України обробили близько 40 мільйонів тонн вантажів

За оперативною інформацією, у січні – червні 2025 року в морських портах України було оброблено близько 40 млн т вантажів.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив заступник міністра з питань розвитку громад та територій України Андрій Кашуба.

"За оперативною інформацією, у січні – червні 2025 року в морських портах було оброблено близько 40 млн т вантажів, з яких 20,3 млн т — це зернові, 9,3 млн т — руди і 2,1 млн т — чорні метали", — сказав він.

"Зараз спостерігається певне падіння обсягів, але ті порти, які відкриті, працюють стабільно, незважаючи на постійні обстріли та складну ситуацію з безпекою", – зазначив чиновник.

За його словами скорочення експорту передусім пов'язано зі зменшенням урожаю та посівних територій країни внаслідок бойових дій та їх тимчасової окупації ворогом.

"Аграрні вантажі складають левову частку результатів переробки в портах. За даними Української зернової асоціації, вже у 2024 році врожай зернових та олійних культур в Україні становив на 9,5% менше, ніж у 2023 році, – 75 млн тонн. Дані Держмитслужби за І квартал 2025 року вже засвідчили загальне скорочення експорту товарів майже на 7%", – пояснив він.

Кашуба нагадав, що на підконтрольній Україні території залишилося 10 морських портів із 18-ти. Це порти Великої Одеси і порти Дунайського регіону – Південний, Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. Ці порти продовжують працювати в умовах війни.

"Морські порти Миколаїв, Ольвія та Білгород-Дністровський з безпекових міркувань, на жаль, не можуть здійснювати повноцінну діяльність (суднозахід до цих портів сьогодні заборонений). Ці порти можуть працювати з суходолу. Закритим також залишається морський порт Херсон", – сказав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що обсяг експорту українським морським коридором у квітні скоротився на 45% у порівнянні з квітнем 2024 року – до 5,3 млн тонн.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що український морський коридор за півтора року роботи забезпечив перевезення 100 млн тонн вантажів до 53 країн світу в Азії, Африці, Європі та Америці.

Також раніше повідомлялося, що створений Військово-Морськими силами ЗСУ морський коридор забезпечив експорт, який перевищив показники роботи в рамках "зернової ініціативи".

Також повідомлялося, що Миколаївська область втрачає ринки через непрацюючі порти. "Через непрацюючі порти у Миколаєві бізнес вибудовує нові ланцюжки збуту продукції через інші регіони – Ізмаїл і так далі, а ми втрачаємо ринки", – зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Раніше заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков пояснив, що Херсонський морський торговельний порт зможе відновити роботу тільки після деокупації лівого берега Херсонської області та припинення обстрілів Херсона.