Стати хабом для китайських вантажів: український і грузинський порти підписали меморандум

Білгород-Дністровський морський порт підписав меморандум з Batumi International Container Terminals LLC і претендує на роль великого хабу для вантажів з Китаю.

Про це пише Центр транспортних стратегій.

Це вже другий меморандум Білгород-Дністровського порту про співпрацю в рамках розвитку Транскаспійського Міжнародного Транспортного Маршруту (ТМТМ), або "Середнього коридору", повідомила директор держпідприємства Оксана Кіктенко.

BICT експлуатує та управляє контейнерними, поромними та генеральними терміналами в морському порту Батумі, Грузія.

"Термінали українського та грузинського портів зʼєднає новий паромний маршрут та автомобільно-залізничний паромний комплекс, який проектується новим власником українського порту, з врахуванням вимог щодо обробки вантажів "Середнього коридору", – говориться у повідомленні.

"Мета меморандуму – залучення вантажопотоку через "Середній коридор" через розширення можливостей по обробці вантажів. За словами Кіктенко, Білгород-Дністровський порт планує стати найбільшим хабом ТМТМ з Європейської сторони маршруту", – пише ЦТС.

Нагадаємо:

Акціонери спільного підприємства Middle Corridor Multimodal Ltd на позачергових загальних зборах домовилися про входження ТОВ "Китайські залізничні контейнерні перевезення" до членів СП. Управління маршрутом (Транскаспійський маршрут) буде здійснюватися компаніями Китаю, Казахстану, Азербайджану та Грузії.

Як раніше розповіли в "Укрзалізниці", Україна попри війну залишається перспективною країною для побудови диверсифікаційного сполучення між Азією та країнами ЄС, зокрема завдяки маршруту Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузія – Україна до Польщі через польсько-українські залізничні прикордонні переходи.

Фонд державного майна України 8 листопада 2024 року провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

До того ФДМУ здійснив 12 спроб продати Білгород-Дністровський порт.

Майбутній власник Білгород-Дністровського порту пообіцяв відновити міст у Затоці, який зруйнували росіяни.

Кабінет міністрів України в проєкті Програми дій уряду анонсував проведення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.

30 грудня 2025 року планується оголосити концесійний конкурс щодо 40 контейнерного та першого терміналу в морському порту Чорноморськ та ухвалити рішення про доцільність проекту концесії поромного комплексу.