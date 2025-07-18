До "Чорноморська" вперше з початку війни зайшов лінійний контейнеровоз

До "Чорноморська" вперше з початку війни зайшло лінійне контейнерне судно

Про це пише Центр транспортних стратегій.

"Державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" вперше з початку війни прийняв лінійне контейнерне судно, і залишається єдиним державним портом, який сьогодні здійснює обробку контейнерних вантажів", – говориться у повідомленні.

Зазначається, що за останні 12 місяців у порту було оброблено понад 18 тисяч TEU. 16 липня цього року МТП Чорноморськ встановив рекорд обробки завантажених контейнерів за один суднозахід – 470 контейнерів.

"МТП Чорноморськ продовжує укладати нові контракти та готуватися до збільшення обсягів перевалки. Активно ведеться робота з розширення напрямків співпраці, залучення нових клієнтів і підвищення якості сервісу", – повідомив "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

ЦТС також нагадує, що в порту планують реалізувати концесійні проекти, у тому числі щодо контейнерного терміналу. Проект цієї концесії був презентований цього року у Варшаві. Обирати концесіонера будуть на відкритому аукціоні за кращою ціною та умовами. Весь процес керується ЄБРР та IFC.

Нагадаємо:

У липні минулого року повідомлялося, що один з лідерів морських перевезень MSC прибув до Одеси вперше з лютого 2022 року. Судно Levante F під прапором Панами прибуло до "Контейнерного термінала Одеса" компанії HHLA із грузинського порту Поті.

Також повідомлялося, що у січні – червні 2025 року в морських портах України було оброблено близько 40 млн т вантажів. При чому спостерігається певне падіння обсягів, але ті порти, які відкриті, працюють стабільно, незважаючи на постійні обстріли та складну ситуацію з безпекою.

Раніше повідомлялося, що німецька логістична компанія Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) придбала 60% мультимодального терміналу Eurobridge на Закарпатті. На першому етапі розширення термінал зможе обробляти близько 100 тис. TEU на рік і призначений для перевалки контейнерів, зерна та інших генеральних вантажів. У разі потреби потужності можуть бути розширені.

Раніше повідомлялося, що дочірня компанія контейнерної компанії Mediterranean Shipping Company придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у терміналі "Мостиська".

Також раніше повідомлялося, що з 1 липня між терміналом Мостиська в Україні та терміналом Форст у Німеччині відновлюють перевезення вантажівок залізничними платформами. Такі перевезення тим самим маршрутом вже здійснювали у 2023-2024 роках. Зокрема, його активно використовували під час блокади кордонів з боку польських фермерів.