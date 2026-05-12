Україна погодила "транспортний безвіз" із ще однією країною Європи

Із 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень – двосторонні та транзитні перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

Відповідних домовленостей команда Мінрозвитку досягла під час першого засідання Змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень у Сараєво.

До запуску "транспортного безвізу" сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року.

"Домовленість про "транспортний безвіз" з Боснією і Герцеговиною – це ще один крок до спрощення міжнародної логістики, підтримки експорту та інтеграції України до європейського транспортного простору", – зазначив Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій.

За його словами, збільшення квоти дозволів уже цього року дозволить бізнесу працювати стабільніше та більш прогнозовано.

Лібералізація перевезень дозволить зменшити адміністративне навантаження на перевізників.

Боснія і Герцеговина стане вже 36 країною у переліку держав, з якими Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство транспорту Норвегії домовились про продовження лібералізації вантажних перевезень до березня 2027 року.

З 29 жовтня 2025 року набрали чинності зміни до тарифних графіків у взаємній торгівлі між Україною та Європейським Союзом, які відкривають новий етап в економічному співробітництві між країнами.