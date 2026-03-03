Порти Ірану продовжують відвантажувати газ та нафту – ЗМІ

У понеділок судна продовжували завантажувати нафту і газ в Ірані, незважаючи на війну на Близькому Сході, хоча трафік через Ормузьку протоку різко скоротився.

Про це пише видання Lloyd`s List.

"Однак принаймні кілька танкерів з скрапленим газом компаній, що торгують з Іраном, які прибули в регіон з початку війни, кинули якір на південь від протоки", – говориться у повідомленні.

У понеділок на іранських терміналах були пришвартовані нафтові та газові танкери, тоді як рух танкерів, що виходили через Ормузьку протоку, практично зупинився, пише видання.

Супутникові знімки показали, що в понеділок три судна були пришвартовані в експортних причалах в Ассалує і Тонбаку, а санкціоноване судно VLCC Star Forest було виявлено американською моніторинговою групою United Against Nuclear Iran на іранському острові Харг.

Три судна, які, як припускається, завантажували скраплений газ, були помічені на знімках синтетичного апертурного радара, але їх не вдалося ідентифікувати.

"Поки що невідомо, чи спробують ці судна перетнути Ормузьку протоку, де, за даними Lloyd's List Intelligence, загальний трафік у неділю впав на понад 80% на тлі триваючої війни та загроз для судноплавства", – говориться у повідомленні.

За даними Vortexa, в лютому Іран завантажив понад 2 млн барелів нафти та конденсату, що є майже рекордним показником з моменту поновлення санкцій під час першого терміну президентства Трампа.

Поспіх із завантаженням вантажів, ймовірно, був пов'язаний з очікуванням провалу переговорів із США та початку військового конфлікту, зазначає видання.

Супутникові знімки показали, що в понеділок якорні стоянки поблизу ключового експортного терміналу Ірану на острові Харг були відносно порожніми порівняно з п'ятницею.

Одним з небагатьох нафто- і газовозів, які пропливли протокою в неділю, був VLGC, завантажений іранським скрапленим газом.

Однак, за даними Lloyd's List Intelligence, щонайменше півдюжини газовозів тіньового флоту*, які прибули в Оманську затоку в дні після початку війни, залишилися на якорі на південь від протоки.

"Це свідчить про те, що оператори іранського тіньового флоту також побоюються нападу", – зазначає видання.

З огляду на те, що принаймні одне з суден, яке було атаковане до цього часу — Skylight — було танкером тіньового флоту, на який США наклали санкції через зв'язки з Іраном, така обережність видається виправданою, вважає Lloyd`s List.

У понеділок Корпус стражів ісламської революції взяв на себе відповідальність за атаку на судно Athe Nova під прапором Гондурасу, яке має історію підробки даних автоматичної ідентифікаційної системи, що є поширеною практикою для суден, які торгують з Іраном.

За даними Об'єднаного морського інформаційного центру, з моменту початку війни в суботу, після того як Ізраїль і США завдали ударів по Ірану, який відповів ракетними і безпілотними атаками по всьому Близькому Сходу, було вражено щонайменше чотири судна.

Корпус ісламської революційної гвардії оголосив у телевізійному виступі в понеділок, що Ормузька протока закрита і що корпус та іранський флот "підпалять" судна, які перетинають протоку.

Хоча у міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що Іран не планує закривати протоку.

Важливий водний шлях фактично вже залишили судна через проблеми з безпекою або відсутність страхування від військових ризиків.

Центральне командування США заявило, що протока відкрита і що поки що немає жодних ознак того, що Іран замінував ключову вузьку ділянку.

Провідні страховики суден опублікували повідомлення про скасування покриття військових ризиків для іранських вод, Перської затоки, прилеглих районів та Ормузької протоки.

У той же час, за даними Lloyd's List розуміє, частина судновласників готова відновити транзити вночі з вимкненою системою AIS і вважає, що зможе застрахуватися від ризиків.

Нагадаємо:

Агентство Bloomberg стверджує, що Китай таємно тисне на іранських посадовців, закликаючи їх уникати дій, які можуть зірвати експорт катарського газу або інші енергетичні перевезення через Ормузьку протоку.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.