Ціни на нафту знову зросли через можливу ескалацію на Близькому Сході

Станом на 10:55 за Києвом 12 травня нафта Brent торгується по 106,4 дол. за барель, а WTI – за 100,6 дол. за барель.

Про це свідчать дані Trading Economics.

Вранці минулого дня, 11 травня, ціни на Brent коливалися в межах 103-105 дол., а на WTI – 96,5-100 дол. за барель.

Зростання, нехай і незначне, базується на крихкості припинення вогню між США та Іраном, а також неуспіху в мирних перемовинах.

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що перемир'я з Іраном перебуває "на штучному життєзабезпеченні", та вказав на розбіжності щодо низки вимог у мирних перемовинах.

"Оптимізм щодо найближчої (мирної) угоди, здається, знову зникає, і якщо ми не побачимо угоди до кінця травня, то ризики зростання цін на нафту, безумовно, будуть на порядку денному", – сказав агентству Reuters керівник команди енергетичного сектору банку DBS Сувро Саркар.

Інші аналітики говорять, що прорив в укладенні мирної угоди може спричинити різке падіння ціни на 8-12 дол., тоді як будь-яка ескалація конфлікту або поновлення загроз блокади Ормузької протоки швидко повернуть ціну Brent до рівня понад 115 доларів.

Національний банк України розглядає два сценарії розвитку війни на Близькому Сході з огляду на високу невизначеність.

Базовий сценарій передбачає поступове зниження напруженості з кінця ІІ кварталу та зниження ціни на нафту марки Brent до 80 дол./бар. наприкінці 2026 року.

Альтернативний – тривалу війну та вартість нафти не нижче 100 дол./бар. до кінця 2026 року.