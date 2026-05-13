Головний нафтовий термінал Ірану спорожнів: відвантаження, схоже, стали

Нафтові відвантаження з головного експортного термінала Ірану, схоже, зупинилися за останні кілька днів. Це перша ознака тривалої паузи від початку війни.

Про це пише агентство Bloomberg.

На острові Харг 8, 9 і 11 травня не було зафіксовано жодного морського нафтового танкера, свідчать європейські супутникові знімки, зібрані Bloomberg. Від початку конфлікту вже були окремі дні, коли причали залишалися порожніми, але це найдовший період без помічених танкерів.

Іран завантажував вантажі на цьому об'єкті протягом усього конфлікту, продовжуючи наповнювати судна й використовувати їх як плавучі сховища після того, як ВМС США заблокували їм вихід із Перської затоки.

Якщо Харг і далі простоюватиме, це посилить тиск на решту сховищ країни, які, за супутниковими знімками, заповнюються. Оцінки вільних потужностей Ірану різняться, але якщо всі резервуари досягнуть межі, країна може бути змушена глибше скоротити видобуток. Частину видобутку вона вже знизила.

The New York Times повідомляла про витік 3 тис. барелів на об'єкті на підставі знімка від 6 травня. Це могло вплинути на завантаження. Іран заперечив наявність витоку, а на подальших знімках, коли завантаження вже зупинилися, його не видно очевидно.

Знімки супутника Sentinel 2 Європейського Союзу від 11 травня показують, що всі причали на острові Харг порожні. На знімках, зроблених за два і три дні до цього, морських нафтових танкерів на об'єкті також не було.

Довідка. Острів Харг є терміналом майже для всього іранського експорту нафти. Він забезпечує майже всі поставки і здатність завантажувати близько 7 млн барелів нафти на добу.

Reuters називає Харг вузлом для приблизно 90% іранського нафтового експорту.

Дональд Трамп попередив, що США можуть "потужно знищити" іранське газове родовище Південний Парс, якщо Іран знову атакує катарські об'єкти зі скрапленого природного газу.

Іран пригрозив замінувати Ормузьку протоку та Перську затоку, якщо США почнуть операцію із захоплення іранського острова Харг.

Президент США Дональд Трамп заявив, що взяття під контроль іранської нафти є "одним із варіантів" для Вашингтона.

8 травня на супутникових знімках біля головного іранського нафтового вузла на острові Харг зафіксували ймовірний розлив нафти, який охопив десятки квадратних кілометрів моря.