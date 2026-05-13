Танкер з газом Ірану прорвався крізь лінію блокади США

Танкер для зрідженого нафтового газу, який раніше перевозив іранські вантажі, пройшов повз межу блокади, оголошену минулого місяця ВМС США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Великий газовоз Tara Gas пізно у вівторок перетнув офіційну лінію США — від оманського Рас-ель-Хадда до ірано-пакистанського кордону — і зараз рухається на південний схід в Аравійському морі, свідчать дані відстеження суден.

Відколи США заявили, що запровадять блокаду у відповідь на посилення контролю Ірану над Ормузькою протокою, військові кораблі перехопили кілька суден далеко за цією точкою, але лінія залишається орієнтиром для капітанів і судновласників. Щонайменше один нафтовий танкер, схоже, взагалі зміг пройти повз неї.

Судноплавство на Близькому Сході порушене відтоді, як США та Ізраїль наприкінці лютого почали удари по Ірану. Судна, що хочуть пройти через Ормузьку протоку й Оманську затоку, тепер мають зважати на суперечливі вимоги флотів обох країн або ризикувати атакою чи захопленням.

Tara Gas потрапив у поле зору правозахисної групи United Against Nuclear Iran і кількох сенаторів США під своєю колишньою назвою Gas Global через зв'язки з Іраном. У нинішньому рейсі Tara Gas на початку травня завантажив іранський зріджений нафтовий газ, за поточними оцінками платформ відстеження суден Kpler і Vortexa.

Центральне командування США у вівторок заявило, що від початку блокади перенаправило 65 комерційних суден і вивело з ладу чотири.

Власником VLGC вказана Global Gas Inc., зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах, за даними бази Equasis. Його менеджером зазначена Matrix Maritime Solutions FZE, яка має ту саму адресу, що й Global Gas. Matrix Maritime Solutions не відповіла на дзвінок за вказаним телефонним номером.

Нагадаємо:

Катар просить газовози біля свого головного експортного хабу скрапленого природного газу вимикати транспондери, що, схоже, вже спричинило велику хвилю суден, які зникають із радарів по всій Перській затоці.