Понад 27 мільйонів гривень несплаченої ренти: прокуратура скерувала справу до суду

Прокурори скерували обвинувальний акт стосовно директора підприємства, яке не сплатило понад 27 млн грн рентної плати за користування надрами.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування, повідомляє ОГП.

Директор підприємства організував схему ухилення від сплати рентної плати за користування надрами на понад 27 млн грн, говориться у повідомленні.

"Йому інкриміновано умисне ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", – інформує прокуратура.

Слідством встановлено, що в період з 2020 по 2024 рік, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, підприємство здійснювало видобування граніту на території Вінницької області.

Згідно з рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин, із видобутої сировини воно мало виробляти товарну продукцію – бутовий камінь та щебінь – і сплачувати рентну плату з вартості їх реалізації.

"Директор підприємства організував продаж видобутої продукції пов’язаній структурі за штучно заниженими цінами – від 40 до 90 гривень за тонну. Загалом реалізовано близько 7,5 млн м³ гранітної продукції", – говориться у повідомленні.

Надалі це підприємство перепродавало товар уже за ринковими цінами будівельним компаніям.

Унаслідок такої схеми до державного бюджету не надійшло понад 27 млн грн рентної плати.

Досудове розслідування здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України.

