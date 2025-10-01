ДБР викрило посадовця Держгеонадр, який допомогав "бурштиновій мафії"

Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцю Державної служби геології та надр України, який сприяв незаконному видобутку бурштину.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Про розслідування розповідає також Офіс генерального прокурора.

Керівника структурного підрозділу Державної служби підозрюють в участі у злочинній організації, яка займалася незаконним видобутком бурштину на території Рівненської області.

"У травні працівники ДБР спільно з СБУ провели масштабну спецоперацію з викриття організованої групи, яка незаконно видобувала та продавала за кордон бурштин у Рівненській області. Через самовільне користування надрами держава зазнала збитків на понад 354 млн грн", – говориться у повідомленні.

Під час слідства з’ясувалося, що до діяльності організації був залучений і чиновник Держгеонадр.

Він: консультував під час вибору ділянок для видобутку, супроводжував процес купівлі та оформлення спецдозволів на розробку, готував документи від імені приватної фірми.

Також чиновник організовував співпрацю з проєктними організаціями, щоб надати незаконній діяльності ознак законності. І постійно консультував учасників злочинної організації щодо оформлення звітів і документів тощо.

Слідчі ДБР повідомили чиновнику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених низкою статей Кримінального Кодексу України.Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Планується подання клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

