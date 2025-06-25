Особи, які вивели з-під санкцій активи видобувних компаній, завдали державі 124 мільйонів гривень збитків

Учасникам схеми незаконного виведення з-під санкцій активів групи компаній, що спеціалізується на видобутку корисних копалин у Житомирській та Київській областях, повідомлено про підозру у службовому підробленні, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За даними слідства, у 2023-2024 роках особа, щодо якої діють санкції у вигляді блокування активів, разом з іншим підприємцем та залученими співучасниками організували схему незаконного переоформлення майна гірничодобувної компанії", – говориться у повідомленні.

За даними ЕП, йдеться про компанію "Юнігран". І у справі фігуоують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.

Для подальшого отримання прибутку вони підробили документи, внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав та передали контроль над активами фіктивним компаніям, заявляє Офіс Генпрокурора.

Незаконно отримані активи фіктивні компанії переоформлювали на інші новоутворені юридичні особи, але вони залишались під фактичним контролем організаторів злочинної схеми.

Загальна сума завданих збитків становить 124 млн грн, повідомляють правоохоронці.

"Наразі одному з організаторів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 100 млн грн. Питання застосування запобіжних заходів до інших співучасників вирішуються", – зазначено у повідомленні.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України.

Нагадаємо:

Як вже повідомлялося, Нацполіція повідомила 19 підозр у межах спецоперації "Граніт".

Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн.

"Одразу після початку широкомасштабної агресії РФ, один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанію довіреній особі з іноземним паспортом. Такі маніпуляції дозволили йому уникнути прямого санкційного удару", – зазначає Нацпол.

Поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам — керівникам підприємств, бухгалтерам та іншим.

Раніше повідомлялося, що бізнес російського бізнесмена в Україні Ігоря Наумця, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів. Про це йдеться в розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода).

Йдеться про численні активи холдингу Наумця "Юнігран", який видобуває корисні копалини з кар’єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку. Як з’ясували журналісти, новим приватним власником цих активів став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов’язаний із Олегом Кіпером – колишнім прокурором Києва, який став очільником Одещини.

Діяльність холдингу "Юнігран" потрапила у фокус уваги правоохоронців влітку 2022 року. Активи холдингу були арештовані, а навесні 2023 року проти його власника, громадянина РФ Ігоря Наумця, були введені санкції РНБО.

Перехід активів до інших приватних рук став можливим завдяки тому, що суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк в порушення юрисдикції зняв із них арешт, а прокурор відмовився від апеляції на це рішення.