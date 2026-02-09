Понад 1400 багатоквартирних будинків Києва залишаються без опалення – Зеленський

У Києві більш ніж 1400 багатоквартирних будинків залишаються без опалення, на Херсонщині у 6 населених пунктах – надзвичайно складні обставини для відновлення.

Про це за результатами селектора по ситуації в енергетиці розповів президент Володимир Зеленський.

"Провів селектор по ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів. Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку", – написав він у Телеграм.

Він пообіцяв, що у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві.

"Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині: 6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення. Обласна влада повинна забезпечити додаткову роботу в цьому напрямі – і захисну, і відновлювальну", – розповів Зеленський.

Зеленський заслухав доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпровщині, у Кропивницькому й області.

Були доповіді також по Миколаєву, Одесі, Полтавщині, Черкащині, Житомирщині, Вінницькій, Львівській, Чернівецькій областях.

"Детально обговорили з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією. Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями", – зазначив президент України.

За його словами, це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу.

Нагадаємо:

Триває ліквідація наслідків двох масованих атак ворога на енергосистему України впродовж минулого тижня, атомна генерація все ще не працює на повну потужність.

7 лютого Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях, українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Понад 30 000 людей отримали пакунки тепла в районах, де ситуація під час морозів була найскладнішою.

Дарницька ТЕЦ в Києві 3 лютого отримала критичні ушкодження, і на відновлення її систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.