Дарницьку ТЕЦ відновлюватимуть близько двох місяців: які будинки будуть цей час без тепла

Дарницька ТЕЦ в Києві 3 лютого отримала критичні ушкодження, і на відновлення її систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко, посилаючись на висновки фахівців.

"Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — у понад 1100 багатоповерхівок. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання", – зазначив Кличко.

Зі списком будинків, яким до відновлення пошкодженої ворогом Дарницької ТЕЦ теплопостачання подати, на жаль, неможливо, можна ознайомитися тут.

За словами міського голови, місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла. Додаткових пунктів, які підключили до мобільних котелень, і де можна перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському — 4. (Окрім тих, які там працювали раніше).

Також 36 додаткових пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці та 27 пунктів — у Дніпровському районі.

З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.

Зокрема тут.

Нагадаємо:

Вночі проти 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року.

Вночі проти 3 лютого атакою РФ був сильно пошкоджений об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва, що залишаються без опалення.