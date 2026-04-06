В кількох регіонах України застосували аварійні відключення світла

У кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Після стабілізації ситуації – аварійні знеструмлення будуть замінені на прогнозовані графіки погодинних відключень", – зазначили в компанії.

Зокрема, як інформує ДТЕК та директор Yasno Сергій Коваленко, в Києві застосовані екстрені відключення електроенергії.

Станом на ранок 6 квітня частина споживачів у Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишилися без світла внаслідок атак Росії.