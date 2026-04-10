Ворог атакував портову та енергетичну інфраструктуру Одещини

Вночі проти 10 квітня Одещина знову зазнала масованої атаки ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли, локалізовано. На місцях працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація", – поінформував начальник ОВА.

За інформацією Адміністрації морських портів, цієї ночі під час повітряної тривоги зафіксовано пошкодження на території однієї з філій.

Внаслідок удару вибуховою хвилею пошкоджено транспортну інфраструктуру, порожні резервуари для зберігання олії та адміністративну будівлю. Загоряння не зафіксовано.

За попередніми даними, постраждалих немає.

У ніч з 7 на 8 квітня російські загарбники знову атакували південь Одещини ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждала, зокрема, портова інфраструктура.

Ввечері 8 квітня Росія ударом безпілотника пошкодила об'єкт енергетики на Одещині, постраждалих немає.