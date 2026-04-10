П'ять областей частково залишаються без світла через ворожі обстріли

Альона Кириченко — 10 квітня, 10:10
Cтаном на ранок 10 квітня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

У відомстві зазначили, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему", – закликали в Міненерго.

У пʼятницю 10 квітня в усіх регіонах України протягом усієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

