Які будинки у Києві залишаться без тепла до кінця зими: адреси

Фахівці дослідили характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ у Києві і склали список із понад 1100 багатоповерхівок, які до відновлення теплоенергоцентралі залишатимуться без теплопостачання.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко

Так, на вулиці Ревуцького це будинки №7, 7А, 11-В, 17-Б та 9/1. На вулиці Тростянецькій – будинки №3, 5, 5А, 5Б, 7, 7-А, 28-А та низка інших адрес.

На вулиці Горлівській – будинки 38/40 та 77. Також у списку Урожайна, 21 та Братства тарасівців, 12/37.

На Харківському шосе без теплопостачання будинки 58, 60, 62, 146 та 148 та інші будинки.

За вулицею Миколи Бажана немає тепла у будинках 5-А, 5-Б та за багатьма іншими адресами на цій вулиці. Без тепла будинки на вулиці Вірменській, на Бориспільській, Надії Світличної. У списку адреса Архітектора Вербицького, 9-Г та 9-Ж.

Із повним списком будинків, яким до відновлення пошкодженої ворогом Дарницької ТЕЦ теплопостачання подати неможливо, можна ознайомитися за посиланням.

У місті розгорнули додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла. Також 36 додаткових пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці та 27 пунктів — у Дніпровському районі, адреси яких є на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.

"ДТЕК організовує максимально лояльні в нинішній ситуації графіки подачі електрики для будинків без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах", – повідомив Кличко.

Нагадаємо:

Дарницька ТЕЦ в Києві 3 лютого отримала критичні ушкодження, і на відновлення її систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.

Вночі проти 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року.

Вночі проти 3 лютого атакою РФ був сильно пошкоджений об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва, що залишаються без опалення.