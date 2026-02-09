Атомна генерація України все ще працює не на повну потужність – Міненерго

Триває ліквідація наслідків двох масованих атак ворога на енергосистему України впродовж минулого тижня. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена.

Про це поінформував перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС", – зазначив він.

Крім цього, станом на 9 лютого внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.

Нагадаємо:

7 лютого Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.

Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.