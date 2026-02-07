Росія атакувала енергооб’єкти у восьми областях – "Укренерго"

Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Вночі та вранці ворог здійснив чергову, другу з початку року, масовану атаку на енергосистему України. Під ударом російських ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях", – говориться у повідомленні.

"Укренерго" зазначає, що Були атаковані електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.

Внаслідок ракетних ударів по ключових високовольтних підстанціях, які забезпечували видачу потужності атомних енергоблоків, всі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені.

Через завдані ворогом пошкодження в енергосистемі України суттєво збільшився дефіцит потужності.

"Це зумовило вимушене збільшення тривалості погодинних відключень в усіх регіонах. Також у більшості областей наразі діють аварійні відключення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – зазначають в "Укренерго".

"Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб'єктах вже розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання та заживити усіх знеструмлених абонентів", – говориться у повідомленні.

Наразі пріоритетним є заживлення критичної інфраструктури у регіонах, де застосовуються аварійні відключення.

"Укренерго" нагадує, що після повернення світла категорично не можна вмикати потужні електроприлади одразу після заживлення.

"Також дуже просимо не вмикати сьогодні кілька потужних приладів одночасно та, за можливості, відтермінувати будь-які енергоємні процеси на період, коли ситуація в енергосистемі стабілізується", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

7-го лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні, у Київській області унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА виникла пожежа на території складського комплексу "Рошен".