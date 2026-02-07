АЕС знизили потужність генерації після масованого російського удару

Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Ворог завдавав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ", – говориться у повідомленні.

Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження, інформує відомство.

За командою НЕК "Укренерго" - вимушено збільшений обсяг відключень. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Головна причина – наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.

Нагадаємо:

7-го лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні, у Київській області унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА виникла пожежа на території складського комплексу "Рошен".