У частині Чугуєва немає світла після атаки РФ

Після нічної атаки РФ по центральній частині Чугуєва, у частині міста відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Ворог атакував місто о 4:04 ворог, дроном обстрілявши одну з центральних вулиць Чугуєва. Пошкодження отримали більше дясятка приватних будинків та цивільні автівки.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

"Наразі внаслідок ворожого обстрілу в деяких мікрорайонах міста відсутнє електропостачання. Ремонтні роботи на пошкоджених ділянках електромереж вже тривають. Світло з'явиться одразу після їх завершення", – зазначила міська голова міста.

