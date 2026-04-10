У частині Чугуєва немає світла після атаки РФ
Ілюстративне фото
Getty Images
Після нічної атаки РФ по центральній частині Чугуєва, у частині міста відсутнє електропостачання.
Про це повідомляє міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.
Ворог атакував місто о 4:04 ворог, дроном обстрілявши одну з центральних вулиць Чугуєва. Пошкодження отримали більше дясятка приватних будинків та цивільні автівки.
Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
"Наразі внаслідок ворожого обстрілу в деяких мікрорайонах міста відсутнє електропостачання. Ремонтні роботи на пошкоджених ділянках електромереж вже тривають. Світло з'явиться одразу після їх завершення", – зазначила міська голова міста.
Нагадаємо:
Вночі проти 10 квітня Одещина знову зазнала масованої атаки ворожих БпЛА по енергетичній та портовій інфраструктурі.