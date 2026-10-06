Польські розслідувачі знайшли російський слід і Pinup у Варшаві

Польський телеканал TVP Info показав, як GGPoker обходить блокування, хто залучає польських гравців і які російські зв'язки має нелегальний гральний бізнес.

Про це йдеться у сюжеті TVP Info.

Національний суспільний мовник Польщі наголошує, що ідеться "про абсолютний номер один в індустрії онлайн-покеру".

GGPoker — світовий гігант в індустрії онлайн-гемблінгу, який належить канадській корпорації та охоплює гравців у десятках країн світу. Цього року на цій платформі зафіксували 900 тисяч користувачів, які увійшли до системи.

TVP Info розповідає про громадянина Росії, який стояв за діяльністю GGPoker в Україні і якого українські органи звинувачують в організації азартних ігор без ліцензії та відмиванні грошей.

"Б. переїхав до Росії й звідти керує онлайн-казино", – говориться у сюжеті Маріуша Сепьола. Журналіст-розслідувач спирається, зокрема, на матеріали української ініціативи Don't Fund Russian Army. Саме ця справа стала відправною точкою роботи DFRA.

Команда показала переадресацію з основного сайту GGPoker на інший домен і успішний депозит європейською карткою з польського підключення.

"Якщо користувач переходить за таким посиланням і реєструється в казино, агенція отримує комісію", – говориться у сюжеті. Так працює фінансова мотивація партнерської мережі. Окремо показано Club GG, де призом був пакет участі в турнірі у Братиславі.

У сюжеті TVP Рафала Ґладиша пов'язують із двома сайтами, що просували оператора. Ґладиш є активістом польської "Конфедерації", представники якої виступають за легалізацію покеру.

За оцінкою DFRA, ця політична сила толерує Росію та виступає проти військової допомоги Україні. В ефірі він говориться про обвинувальний вирок у своїй справі.

TVP показав участь представників Pinup в афіліатній конференції у Варшаві. Співзасновник DFRA Олексій Купрієнко говорить про українське розслідування діяльності росіян через цю компанію, зокрема на окупованих територіях. Українські служби конфіскували 2,6 мільярда гривень, зазначає він.

Журналісти знайшли варшавський офіс, службові адреси електронної пошти Pinup та документи з логотипом. Сама компанія у відповіді TVP заперечила зв'язки з українським Pinup.

У DFRA зазначили що, у сюжеті ідеться про Івана Бриксіна, прямо названий в ухвалі від 02.09.2022 у провадженні №12020000000001013 (зареєстрованому 16.10.2020).

Команда має витяг із ЄРДР щодо нового провадження БЕБ №72025102500000089 від 22.12.2025 стосовно GGPoker/PokerOK та матеріали запитів до Держфінмоніторингу й АРМА, де йдеться про можливу причетність Бриксіна.

Нагадаємо:

Раніше державне агентство PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино PIN-UP, пов'язаного з Росією. Шевченківський райсуд Києва стягнув у дохід держави 2,6 млрд грн від компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Для цього суд застосував спеціальну конфіскацію.

В Україні завершилася масштабна операція з блокування 133 незаконних інтернет-казино, які діяли в українському сегменті мережі.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти власника російського казино Pin-Up Дмитра Пуніна і пов'язаних із казино компаній.

Новостворене державне агентство PlayCity зробило перший гучний крок - анулювало ліцензію онлайн-казино PIN-UP, пов'язаного з Росією.

Раніше, ДБР затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Джерела ЕП у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Ігоря Зотька.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, яке забезпечувало роботу ресурсу під брендом Pin-Up.