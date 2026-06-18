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Уряд заборонив казино для військових

Володимир Тунік-Фриз — 18 червня, 19:09
Уряд заборонив казино для військових
Уряд заборонив казино для військових
Getty Images

Кабінет Міністрів України з напрацюваннями Міноборони ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри", – йдеться у повідомленні.

Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в Реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони.

Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано.

Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування.

Ці механізми запрацюють після технічної інтеграції.

Нагадаємо:

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