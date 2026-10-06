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Казино стало спонсором Кубка України: УАФ отримала штраф на мільйони

Артур Крижний — 6 жовтня, 18:25
Казино стало спонсором Кубка України: УАФ отримала штраф на мільйони
Getty Images

PlayCity оштрафувало ТОВ "УАФ Маркетинг" майже на 5,2 млн грн за порушення під час реклами онлайн-казино як титульного спонсора Кубка України сезону 2026/2027.

Про це повідомило державне агентство PlayCity.

За даними регулятора, рекламні матеріали публікували у Threads на акаунті Української асоціації футболу, який не внесений до Реєстру суб'єктів у сфері медіа.

На сайті УАФ та її сторінках в Instagram і YouTube не було обов'язкового попередження, що ці медіа призначені для аудиторії 21+.

Порушення виявили й у самих рекламних макетах, які не містили обов'язкового попередження про ризик ігрової залежності та дотримання принципів відповідальної гри.

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Нагадаємо:

У квітні 2026 року PlayCity оштрафувало футбольний клуб "Шахтар" майже на 5,2 млн грн за рекламу азартних ігор із зображеннями осіб молодше 21 року.

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