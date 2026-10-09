У Росії кількість затримок авіарейсів зросла вдвічі за рік через атаки безпілотників

Кількість затримок регулярних пасажирських рейсів у Росії тривалістю від двох годин за дев'ять місяців 2026 року зросла удвічі порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомляє російське пропагандистське медіа "Комерсантъ".

За повідомленням, вдвічі збільшилася й частота скасування вильотів, а за розкладом вилітає лише кожен другий рейс.

Оцінки "Росавиации", які також враховують рейси чартерів, малої, вантажної та військової авіації, показують зростання затримок на дві години і більше на 20%. Перевізники скаржаться на повільні повідомлення Міноборони РФ про зняття обмежень.

За січень-вересень кількість тривалих затримок регулярних пасажирських авіарейсів зросла в середньому у 2,2 раза, частота скасування рейсів – у 2 рази.

У порівнянні з тим самим періодом минулого року кількість рейсів із затримкою від 60 хвилин зросла в 1,7 раза, до 128 тис. (19 % у загальному обсязі відстежених рейсів).

Кількість затримок від двох годин збільшилася у 2 рази, до 77 тис. рейсів (11 %), від трьох годин — у 2,2 рази, до 51 тис. (7 %). Кількість найтриваліших затримок — від чотирьох годин і більше — зросла майже в 2,4 рази (36 тис. рейсів) — це 5% від загального обсягу, тоді як у 2024 році їхня частка становила лише 2% (8,7 тис.).

Погіршилася й статистика рейсів, що виконуються вчасно (у межах 15 хвилин від планового часу вильоту). За оцінками компанії, якщо за дев'ять місяців 2025 року вилетіло за розкладом 57% рейсів (377 тис. рейсів), то за той самий період 2026 року — вже 52% (353 тис. рейсів).

Нагадаємо:

У вересні московські аеропорти "Внуково" та "Шереметьєво" другу ніч поспіль призупиняли прийом і виліт літаків після попереджень президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації.