ЄС з початку року імпортував рекордні 12 млн тонн скрапленого газу з РФ

У період із січня по вересень порти ЄС прийняли рекордні 12,18 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) з Росії, що на 9,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це йдеться в дослідженні Urgewald, підготованому з використанням даних моніторингу Kpler.

У період із січня по вересень до портів ЄС було доставлено 167 вантажів із російського "Ямалу" – тобто вантажі з російським СПГ приходили приблизно кожні 1,6 дня.

Європа отримала 85% від загального обсягу вантажів цього проєкту, залишаючись його найбільшим ринком збуту. Загалом за 9 місяців ЄС витратив на російський СПГ близько 7,88 млрд євро.

У III кварталі 2026 року порти ЄС отримали 2,21 млн тонн СПГ. Ці обсяги є на 13,6% меншими, ніж у третьому кварталі 2025 року, а Євросоюз витратив на ці закупівлі 1,92 млрд євро.

Зростання імпорту відбулося на тлі скорочення світових поставок із "Ямалу" на 1,3%. Європа збільшила закупівлі російського арктичного СПГ і поглинула більшу частку продукції проєкту.

Ухвалений у вересні "Закон Ліндсі Грема" надає президенту США Дональду Трампу повноваження запроваджувати санкції щодо цієї торгівлі в будь-який момент.

У вересні до ЄС доставили 792 440 тонн СПГ з "Ямалу" орієнтовною вартістю 818 млн євро.

На Францію припало майже три чверті від цього обсягу. Водночас тоді не зафіксували жодних вантажів із "Ямалу" до Іспанії чи на бельгійський термінал у Зебрюгге.

Нагадаємо:

З 1 січня 2027 року в ЄС вступає в дію заборона на імпорт СПГ з Росії за довгостроковими контрактами.

У вересні українські дрони вперше вдарили по газових об'єктах у російській Арктиці, після чого біржові ціни на газ у Європі піднялися вище 80 євро за мегават-годину уперше більш ніж за три роки.