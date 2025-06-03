PlayCity позбавило ліцензії російське казино PIN-UP

Новостворене державне агентство PlayCity зробило перший гучний крок — анулювало ліцензію онлайн-казино PIN-UP, пов’язаного з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

В агентстві додали, що одним із головних завдань є боротьба з корупцією та виключення з ринку компаній, які мають зв’язки з країною-агресором.

До створення PlayCity, за словами Мінцифри, рішення про видачу ліцензій ухвалювали окремі чиновники — і саме ця частина вважалася однією з найкорумпованіших у всій системі. Зараз процес автоматизовано, щоб виключити "людський фактор" і зробити ринок прозорішим.

"PlayCity уже показує реальні зміни в галузі й задає чіткі правила гри", — заявили в пресслужбі.

Нагадаємо:

В Україні почало роботу державне агенство "ПлейСіті", яке регулює сферу грального бізнесу.

Державне бюро розслідувань повідомило про додаткову підозру одному з директорів компанії Pin-Up, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Він перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про завпровадження санкцій проти власника російського казино Pin-Up Дмітрія Пуніна та повʼязаних із казино компаній.