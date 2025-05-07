Євросоюз може ввести санкції проти підрозділу Lukoil в Дубаї

Європейський союз розглядає можливість введення санкцій проти торгового підрозділу російського нафтового гіганта Lukoil PJSC, що базується в Дубаї.

Про це пише агентство Bloomberg.

"Цей крок стане першим випадком, коли західні уряди намагатимуться накласти санкції на компанію Litasco з моменту вторгнення в Україну. Материнська компанія "Лукойл" була другим за величиною продавцем російської нафти на зовнішніх ринках минулого року", зазначає Bloomberg.

Litasco Middle East DMCC базується в Дубаї. Санкції передбачені у документах, що потрапили в розпорядження агентства, і вони є частиною нових масштабних заходів, спрямованих проти флоту "нерегульованих" танкерів , які возять російську нафту. Litasco Middle East сприяє зростанню цього флоту.

ЄС закликає до більш суворих санкцій щодо доходів москви від енергоносіїв. Згадані пропозиції входять до 17-го пакету санкцій ЄС проти москви через її вторгнення в Україну. Їх мають підтримати всі держави-члени ЄС.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не допустить відновлення залежності від газу та нафти агресора.

"Дехто все ще каже, що ми повинні знову відкрити кран для російських газу та нафти. Це була б помилка історичних масштабів. І ми цього не допустимо. Залежність від Росії шкодить не лише нашій безпеці, а й економіці. Наші ціни на енергоносії не можуть диктуватися ворожим сусідом.", — заявила вона.

Новий, 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде підготований до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у травні 2025 року. Про це заявила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас. До засідання будуть зібрані всі пропозиції щодо 17-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

Раніше повідомлялося, що чотири російські танкери-газовози льодового класу були перереєстровані в Росії і зняли прапори Панами. Вони були призначені для доставки зрідженого природного газу з проєкту "Арктик СПГ 2, який перебуває під санкціями США і мав забезпечувати близько 20% виробництва СПГ у Росії.

Підготовка суден свідчить про те, що компанія "Новатек" зробить спробу повернутися до роботи з проєктом "Арктик СПГ 2", який 2024 року зупинив видобуток і комерційне зрідження газу.