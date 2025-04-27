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Естонія відпустила танкер "тіньового флоту" РФ

Володимир Тунік-Фриз — 27 квітня, 11:59
Естонія відпустила танкер тіньового флоту РФ
transpordiamet

Естонія відпустила танкер Kiwala, який був затриманий 11 квітня.

Про це повідомляє російське видання Meduza.

Директор морської служби транспортного департаменту Естонії Крістьян Труу заявив, що Танкер усунув виявлені порушення і тепер може покинути територію країни.

У суботу 26 квіня танкер все ще перебував у Естонії.

Труу раніше розповів, що на судні виявили 40 порушень.

За його словами, 29 із них є суттєвими: 23 стосуються документації, решта - технічних несправностей і підготовки екіпажу до аварійних ситуацій.

"Ми не можемо дозволити танкеру продовжити рух, оскільки безпека судноплавства і довкілля не гарантована", - зазначив Труу.

Він також повідомив, що серйозною проблемою є той факт, що у судна відсутній прапор. Тобто на нього не поширюється юрисдикція жодної країни.

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Естонія відпустила танкер "тіньового флоту" РФ
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