Естонія відмовляється відпускати затриманий у Балтійському морі тіньовий танкер РФ

Естонія заборонила затриманому танкеру Kiwala з тіньового флоту Росії залишати республіку.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на Транспортну адміністрацію Естонії.

Глава морського департаменту Транспортної адміністрації Естонії Крістьян Труу розповів, що на судні виявили 40 порушень.

За його словами, 29 із них є суттєвими: 23 стосуються документації, решта - технічних несправностей і підготовки екіпажу до аварійних ситуацій.

"Ми не можемо дозволити танкеру продовжити рух, оскільки безпека судноплавства і довкілля не гарантована", - зазначив Труу.

Він також повідомив, що серйозною проблемою є той факт, що у судна відсутній прапор. Тобто на нього не поширюється юрисдикція жодної країни.

Наразі судно стоїть на якорі в порту Мууга під наглядом естонських військово-морських сил. Його відпустять тільки після усунення всіх порушень і повторної інспекції.

Нагадаємо:

Нафтовий танкер Kiwala увійшов у Фінську затоку 10 квітня без дійсного сертифіката та прапора. Спочатку повідомлялося, що Kiwala ходить під прапором Джибуті, але влада цієї африканської держави заявила, що зняла танкер із реєстрації через незаконну діяльність.